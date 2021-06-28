Рецессия поднимает голову: грозит ли России новый кризис?

Мировой экономике предрекли рекордный отскок после пандемии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Всемирного банка

Как отмечается, темпы роста будут максимальными за последние 80 лет.

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Согласно его ожиданиям, в 2021-м мировой ВВП увеличится на 5,6% благодаря усилению активности в крупных экономиках: Китай продемонстрирует рост на 8,5%, Индия — на 8,3%, США — на 6,8%.

К концу года экономике России также удастся выйти на докризисный уровень. Ей предсказали прирост ВВП на 3,2% (в 2020-м он составлял минус 3%, в допандемийные 2018-й и 2019-й — 2,8% и 2%, соотвественно).

По прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пандемия будет длиться до середины 2022 года, а ВВП будет увеличиваться по 2–3% в год.

Как отмечается, на рецессию окажет влияние высокая долговая нагрузка частного сектора. По итогам I квартала 2021 года уровень закредитованности россиян был максимальным, превысив 20,8 трлн рублей.

Рецессия в России может произойти уже в 2022 году, считает начальник инвестиционного отдела Национального НПФ Дмитрий Пятыгин.

Огромные долги, которые накоплены странами мира на фоне стимуляции экономики за счет мощного наращивания госрасходов, тоже могут стать драйвером новой рецессии. Глобальный долг увеличился в 2020 году до рекордных $281 трлн, что в 3,5 раза превышает размер самой мировой экономики.

Текущий государственный и корпоративный долг домохозяйств провоцирует падение спроса на потребительские товары, считает Сергей Зайнуллин, доцент экономического факультета РУДН . За этим следует падение спроса на сырье, оборудование и другие средства производства.

«Третья волна пандемии и сопутствующие локдауны, закрытие границ, скорее всего, приведут ВВП большинства стран к падению и по итогам 2021 года. Таким образом можно сделать вывод, что рецессия уже началась», - указал он.

Как считает партнер Capital Lab Евгений Шатов, третья волна и ограничения неизбежно повлекут за собой откат назад. В этой связи негативные факторы, которые сдерживают процесс восстановления (например, вакцинация), могут спровоцировать новую рецессию, считает он.

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что Россия находится в лучшей позиции по отношению к другим развитым странам. Уровень внешнего долга страны составляет 40% от ВВП, суммарный госдолг — около 17% от ВВП.

Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ, рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении.