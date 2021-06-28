Новый ГОСТ для хлебопеков, подготовленный Евразийским советом по стандартизации метрологии и сертификации (ЕССМС), был негативно воспринят участниками рынка. Об этом пишет «Коммерсант».

Как указал Российский союз пекарей (РСП), из-за новых правил ожидается увеличение финансовой нагрузки на отрасль. В основном претензии касаются формулировок.

Термин «хлебопекарная продукция» в новом ГОСТе трактуют широко, как «продукцию, включающую хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». В РСП обращают внимание на то, что такого определения нет в Налоговом кодексе РФ.

В союзе опасаются, что пекарей могут лишить льготного НДС в 10%. Президент РСП Алексей Лялин допустил рост цен на хлеб из-за дополнительной финансовой нагрузки, которая оценивается на уровне 22,4 млрд рублей.

Глава технической комиссии 003 при ЕССМС и директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко , которой союз направил письмо, удивилась тому, как отреагировала отрасль.

«Изменение ГОСТа необходимо из-за появления на рынке новых видов продукции, потребительские характеристики которой значительно отличаются от традиционного хлеба и могут вводить в заблуждение покупателей», – отметила она.