Белоруссия вышла из программы ЕС «Восточное партнерство»

24 июня ЕС ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Также была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.