«Еще один шаг назад»: глава Евросовета предупредил Минск об ухудшении отношений

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Белоруссия приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" (проект, целью которого называется развитие интеграционных связей ЕС с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной). Как указывается в сообщении белорусского МИД, республика "не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений".

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"С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - указывается в коммюнике.

Кроме того, белорусское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 28 июня, вызвало главу представительства ЕС в республике Дирка Шубеля, которому было заявлено о неприемлемости применения санкций "как инструмента давления на суверенное и независимое государство".

"Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Белоруссии и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - указывается в комментарии МИД.

Самому Шубелю Минск предложил покинуть Белоруссию и направиться в Брюссель для консультаций, чтобы довести руководящим органам ЕС позицию белорусской стороны по поводу санкций.

"Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Белоруссию представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению ограничительных мер", - указали в МИД, предупредив о возможности введения и "иных мер реагирования, в том числе экономического характера".

Вместе с тем, в Минске заявили о готовности в любой момент начать переговоры с ЕС об улучшении отношений. Президент Евросовета Шарль Мишель в своем посте в Twitter предупредил, что такой шаг Минска ухудшит его отношения с Брюсселем.

"Сегодня Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в "Восточном партнерстве". Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Белоруссии, лишив его возможностей, гарантированных сотрудничеством с нами", - пояснил политик.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что выход Минска из "Восточного партнёрства" не отражает позиции большинства белорусов и выразила готовность представлять республику на саммите.

"Идея выхода Белоруссии из инициативы ЕС "Восточное партнёрство" - это новая демонстрация никуда не ушедшей неуверенности режима. Он мстит, но такими действиями только проявляет слабость и недальновидность", - пояснила политик.

По ее словам, "Восточное партнерство" открывает для Белоруссии множество возможностей, включая образование, контакты с иностранцами, а также новые политические и экономические связи.

"Лукашенко хочет лишить нас, белорусов, всего этого. Но я хочу напомнить, что все его решения с 9 августа 2020 года не имеют законной силы: он представляет только свои интересы, которые наносят явный ущерб интересам народа", - подчеркнула Тихановская.

В этой связи она пообещала со своей командой и другими демократическими силами продолжать работать с "европейскими партнерами". "[Мы] сделаем всё, чтобы в проектах "Восточного партнерства", включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа", - анонсировала оппозиционер. Также в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил власти Белоруссии в "гибридной атаке" на границы страны — создании наплыва нелегальных мигрантов.

По его словам, этот искусственный кризис является ответом Минска на европейские санкции, которые были расширены 21 июня. В санкционный список ЕС против Белоруссии вошли восемь организаций и 78 человек. Среди них оказались сын президента страны и спортивный чиновник Дмитрий Лукашенко, жена его другого сына Виктора Лилия, российский бизнесмен Михаил Гуцериев , гендиректор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович, председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, судьи минских судов, депутаты и другие чиновники и бизнесмены.

"Незаконная миграция, отправка мигрантов из Ирака и Сирии в Литву — это ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом", — заявил в этой связи Ландсбергис.

Основанное в 2009 году, "Восточное партнерство" представляет собой стратегическое и амбициозное партнерство, основанное на общих ценностях и правилах, взаимных интересах и обязательствах, а также на совместной собственности и ответственности, указывается на сайте Евросоюза.

"Восточное партнерство" направлено на укрепление и углубление политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и странами-партнерами, а также поддерживает устойчивые процессы реформ в странах-партнерах. Лукашенко был впервые приглашен на саммит "Восточного партнерства" в 2017 году, после того как в отношении него и других официальных лиц были отменены санкции Запада в целях "поощрения прогресса в области прав человека в Белоруссии".

Однако, белорусский лидер отправил на встречу министра иностранных дел, что вызвало непонимание в Европе. В прошлом году, как указывали европейские СМИ, надежды на демократические реформы были разбиты президентскими выборами в Белоруссии и последовавшими за ними столкновениями правоохранителей и оппозиции.