Курс доллара: что будет с рублем через пять лет

Создатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров
считает, что курс доллара в ближайший год не поднимется выше 80 рублей, но в течение следующих пяти лет российская валюта может ослабнуть. Об этом пишет
«Российская газета».
Нефть, традиционно влияющая на рубль, сейчас дорожает благодаря восстановлению мирового спроса на топливо. Если нынешний уровень потребления сохранится до 2022 года, в мире сформируется нехватка энергоносителей.
В результате в ближайшие два года нефть может подорожать до ста долларов за бочку. Благодаря этому налоговые отчисления в российскую казну станут больше, а рубль подрастет.
Укрепить рубль поможет и политика Центробанка
. По словам Сидорова, ЦБ постоянно дает сигналы о повышении ключевой ставки, к концу 2021 года она может составить шесть - семь процентов.
Однако рубль не сможет избавиться от влияния геополитики. Из США и Евросоюза
периодически поступает информация о новых санкциях против России. По мнению эксперта, санкционное давление точно продолжится. В таких условиях доллар будет стоить до 80 рублей, евро - до 90-92 до конца года.
Затем, по мнению Сидорова, мир столкнется с новым глобальным кризисом из-за последствий пандемии или проблем в экономике США. Сырьевой рубль в такой ситуации вряд ли устоит, отметил эксперт. Он подчеркнул, что когда-то доллар стоил 27-35 рублей, но об этом мало кто помнит.
Вечером 28 июня на торгах Московской биржи
курс доллара падал на две копейки, до 72,18 рубля. Евро потерял 8,5 копейки и стоил 86,14 рубля.