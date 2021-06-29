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Курс доллара: что будет с рублем через пять лет

Елена Прошина
5 часов назад
Создатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров считает, что курс доллара в ближайший год не поднимется выше 80 рублей, но в течение следующих пяти лет российская валюта может ослабнуть. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: что будет с рублем через пять лет
Фото: ТАССТАСС
Нефть, традиционно влияющая на рубль, сейчас дорожает благодаря восстановлению мирового спроса на топливо. Если нынешний уровень потребления сохранится до 2022 года, в мире сформируется нехватка энергоносителей.
В результате в ближайшие два года нефть может подорожать до ста долларов за бочку. Благодаря этому налоговые отчисления в российскую казну станут больше, а рубль подрастет.
Укрепить рубль поможет и политика Центробанка. По словам Сидорова, ЦБ постоянно дает сигналы о повышении ключевой ставки, к концу 2021 года она может составить шесть - семь процентов.
Однако рубль не сможет избавиться от влияния геополитики. Из США и Евросоюза периодически поступает информация о новых санкциях против России. По мнению эксперта, санкционное давление точно продолжится. В таких условиях доллар будет стоить до 80 рублей, евро - до 90-92 до конца года.
Затем, по мнению Сидорова, мир столкнется с новым глобальным кризисом из-за последствий пандемии или проблем в экономике США. Сырьевой рубль в такой ситуации вряд ли устоит, отметил эксперт. Он подчеркнул, что когда-то доллар стоил 27-35 рублей, но об этом мало кто помнит.
Вечером 28 июня на торгах Московской биржи курс доллара падал на две копейки, до 72,18 рубля. Евро потерял 8,5 копейки и стоил 86,14 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Федор Сидоров,Московская биржа,Центральный банк России,ЕС,"Российская газета",
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