Миллионы потеряют все: Хазин предупредил о коллапсе мировых рынков

Эксперт отметил, что в мире стремительно растет инфляция, а современная денежная система не успевает абсорбировать гигантские объемы ликвидности, который попадает не в реальный сектор экономики, а на фондовый рынок.

Благодаря этим деньгам акции самых раскрученных и разрекламированных компаний выросли в цене настолько, что «это уже не получается объяснить ничем, кроме как «хайпом»». Таким образом, фондовые рынки очень сильно перегреваются, и возник риск «схлопывания» надувшегося на них пузыря. При этом предсказать, в какой момент это произойдет, очень сложно, но триггером может стать все, что угодно, пояснил Хазин.