Миллионы потеряют все: Хазин предупредил о коллапсе мировых рынков

Большинство денег, которые на фоне пандемии начали массово печатать правительства разных стран, оседают на фондовом рынке. Это уже привело к его перегреву и грозит коллапсом с большими потерями для инвесторов. Об этом со ссылкой на российского экономиста Михаила Хазина пишет
ИА DEITA.RU.
Эксперт отметил, что в мире стремительно растет инфляция, а современная денежная система не успевает абсорбировать гигантские объемы ликвидности, который попадает не в реальный сектор экономики, а на фондовый рынок.
Благодаря этим деньгам акции самых раскрученных и разрекламированных компаний выросли в цене настолько, что «это уже не получается объяснить ничем, кроме как «хайпом»». Таким образом, фондовые рынки очень сильно перегреваются, и возник риск «схлопывания» надувшегося на них пузыря. При этом предсказать, в какой момент это произойдет, очень сложно, но триггером может стать все, что угодно, пояснил Хазин.
Он прогнозирует, что рынки в итоге ждет серьезный обвал, который сильно ударит по частным инвесторам и по экономике в целом, в первую очередь по США. Миллионы инвесторов потеряют свои деньги, считает Михаил Хазин.
Ранее экономист Михаил Делягин
посоветовал россиянам не поддаваться ажиотажу и не включаться в игру на бирже, чтобы не потерять свои сбережения. Он сравнил игру на фондовом рынке с игрой в казино и вместо неоправданного риска посоветовал россиянам избавиться от долгов, сформировать надежную финансовую подушку безопасности и вложить деньги в валютные активы.