Разгон инфляции: кабмин проведет «красную линию» для цен

Всего будет две части системы защиты. Под первой подразумевается регулярное прогнозирование цен на товары на мировых рынках и их влияние на национальный рынок в перспективе восьми недель, а также анализ доступности этих товаров для их потребителей. Под второй – использование этих оценок для того, чтобы не допустить разогрева внутренних цен по определенному регламенту. Если цены на товары начнут преодолевать «красную линию», в дело пустят определенные механизмы реагирования, которые предстоит окончательно определить. Это касается касается пошлин, демпферов, ограничений экспорта, субсидирования производства и посевных площадей и другого, заявил один из собеседников издания.