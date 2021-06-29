Разгон инфляции: кабмин проведет «красную линию» для цен

Правительство занимается разработкой системы защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на целые группы товаров. Об этом «Ведомостям» сообщили
два источника, близких к кабинету министров, и один из участников совещания в правительстве, на котором велось это обсуждение.
Как отмечается, речь идет о продуктах питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черных и цветных металлах, удобрениях.
Всего будет две части системы защиты. Под первой подразумевается регулярное прогнозирование цен на товары на мировых рынках и их влияние на национальный рынок в перспективе восьми недель, а также анализ доступности этих товаров для их потребителей. Под второй – использование этих оценок для того, чтобы не допустить разогрева внутренних цен по определенному регламенту. Если цены на товары начнут преодолевать «красную линию», в дело пустят определенные механизмы реагирования, которые предстоит окончательно определить. Это касается касается пошлин, демпферов, ограничений экспорта, субсидирования производства и посевных площадей и другого, заявил один из собеседников издания.
Новая система будет нужна для того, чтобы правительство смогло избежать неожиданных для бизнеса стабилизаций цен, сообщил один из источников издания.
«Идея в том, чтобы создать методику, которая показывает, есть ли риски роста цен. Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательству», – указал источник, близкий к правительству.
Как заявили в компании «Эвотор», в несетевой рознице стоимость продуктов питания за апрель 2021 года выросла на почти на 1%.