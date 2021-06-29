Силуанов: Траты на экономику в 2020 году выросли на 17%

Министр также перечислил основные направления государственной поддержки, оказываемой в ходе пандемии, среди которых: дополнительные выплаты медицинским работникам, вовлеченным в борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержка наиболее уязвимых слоев населения, снижение в два раза для субъектов малого и среднего предпринимательства ставки страховых взносов (с 30% до 15%) на сумму заработных плат, превышающих минимальный размер оплаты труда, поддержка занятости в малом и среднем бизнесе, помощь наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, а также поддержка системообразующих организаций.