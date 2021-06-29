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Траты на экономику РФ в 2020 году выросли на 17% относительно докризисного плана

ТАССиещё 2
4 часа назад
Расходы на национальную экономику РФ в 2020 году выросли по сравнению с докризисным планом на 17%, на социальную политику - на 10%, говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" в журнале "Финансы".
Силуанов: Траты на экономику в 2020 году выросли на 17%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В целом расходы на национальную экономику повысились по сравнению с докризисным планом на 17%, на социальную политику - на 10%", - отмечается в статье.
По оценкам Силуанова, при формировании антикризисной программы правительство РФ обеспечило сочетание поддержки оказавшихся под ударом секторов, групп бизнеса и категорий экономических агентов, при этом одновременно ставилась задача добиться максимально высокой эффективности использования выделяемых средств.
Министр также перечислил основные направления государственной поддержки, оказываемой в ходе пандемии, среди которых: дополнительные выплаты медицинским работникам, вовлеченным в борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержка наиболее уязвимых слоев населения, снижение в два раза для субъектов малого и среднего предпринимательства ставки страховых взносов (с 30% до 15%) на сумму заработных плат, превышающих минимальный размер оплаты труда, поддержка занятости в малом и среднем бизнесе, помощь наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, а также поддержка системообразующих организаций.
Экономика,Антон Силуанов,Правительство РФ,Журнал "Финанс",
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