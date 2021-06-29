Топливный кризис: Европа ждет помощи от «Газпрома»

В связи с выводом в июле основных российских экспортных газопроводов в плановый ремонт стоимость газа в Европе может взлететь. Об этом пишет «Коммерсант».

Если «Газпром» 29 июня не забронирует дополнительную мощность для прокачки «голубого топлива» (64 млн кубометров в сутки) через территорию Украины – от чего российская компания предпочитала отказываться в этом году – то из-за нехватки газа резко замедлится наполнение хранилищ Европы.

Закачка газа в последние дни в среднем на 40% отстает от пятилетних среднегодовых значений. Нынешний уровень запасов оценен всего в 46,2%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Ситуацию могут усугубить плановые ремонты на главных российских экспортных магистралях «Ямал—Европа» (с 6 по 10 июля) и «Северный поток» (с 13 по 23 июля), отмечает издание.

Если реализуется самый плохой сценарий, европейские потребители в середине лета будут вынуждены перейти к нетто-отборам из хранилищ.

Как отмечается, поставки СПГ в Европу в июне сократились почти на 20% по отношению к маю. Все свободные объемы сжиженного газа направляются в Азию.

Аналитики сходятся во мнении, что ситуацию нельзя назвать критичной. По их словам, график ремонтов газопроводов всегда обсуждается с потребителями заранее.

«Газпрому» удастся выполнить свои обязательства по долгосрочным контрактам, считает Андрей Громадин из SberCIB Investment Research. Однако он считает, что компании следует участвовать в украинском аукционе, «если компания уже обладает повышенным объемом дополнительных заявок от потребителей на июль».