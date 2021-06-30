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Нужный элемент: Россия не сможет полностью избавиться от доллара

Лера Букина
4 часа назад
Все средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут переведены в евро, юани и золото, однако в российских международных резервах доллар является нужным элементом, пишут «Известия».
Нужный элемент: Россия не сможет полностью избавиться от доллара
Фото: ReutersReuters
Согласно данным Банка России, в настоящее время в американскую валюту вложено 21,2% резервов (около $130 млрд), в евро — 29,2%.
Вместе с тем удельный вес слитков в структуре российских резервов демонстрирует рост — в общей сложности 77% в валюте и 23% монетарного золота.
На фоне ослабевшего доллара цена золота находится на многолетних максимумах. По прогнозам аналитиков, стоимость достигнет $2 тысяч за унцию в 2021 году.
У Центробанка должна быть возможность благодаря интервенциям сглаживать колебания стоимости рубля для поддержания макроэкономической стабильности, пока доллар является главной валютой для внешнеторговых операций в России, в этой связи ЦБ должен иметь запасы долларовой ликвидности, заявил начальник инвестиционного отдела Национального НПФ Дмитрий Пятыгин.
Как отмечается, резервы в долларах обеспечивают безопасность импорта.
«Считается, что размер золотовалютных резервов (ЗВР) должен быть не менее полугодового объема импорта и платежей по долгам с учетом корпоративного сектора. Это же верно и для рассуждений относительно валют: нам надо иметь столько долларов, сколько мы тратим на импорт и выплату долгов в течение полугода. С этой точки зрения, доллары в структуре ЗВР нужны», — заявил начальник доверительного управления ИФК «Солид» Михаил Королюк.
Министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости исключить американскую валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В настоящее время на долларовые активы там приходится 35% ($40 млрд).
Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg, Банк России занимается процессом снижения зависимости российской экономики от иностранных валют, в частности от доллара, однако американская валюта останется частью международных резервов РФ.
Экономика,Михаил Королюк,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,ИФК "Солид",Фонд национального благосостояния,Центральный банк России,газета "Известия",
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