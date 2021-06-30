Нужный элемент: Россия не сможет полностью избавиться от доллара

Все средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут переведены в евро, юани и золото, однако в российских международных резервах доллар является нужным элементом, пишут «Известия».

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Согласно данным Банка России, в настоящее время в американскую валюту вложено 21,2% резервов (около $130 млрд), в евро — 29,2%.

Вместе с тем удельный вес слитков в структуре российских резервов демонстрирует рост — в общей сложности 77% в валюте и 23% монетарного золота.

На фоне ослабевшего доллара цена золота находится на многолетних максимумах. По прогнозам аналитиков, стоимость достигнет $2 тысяч за унцию в 2021 году.

Центробанка должна быть возможность благодаря интервенциям сглаживать колебания стоимости рубля для поддержания макроэкономической стабильности, пока доллар является главной валютой для внешнеторговых операций в России, в этой связи ЦБ должен иметь запасы долларовой ликвидности, заявил начальник инвестиционного отдела Национального НПФ Дмитрий Пятыгин.

Как отмечается, резервы в долларах обеспечивают безопасность импорта.

«Считается, что размер золотовалютных резервов (ЗВР) должен быть не менее полугодового объема импорта и платежей по долгам с учетом корпоративного сектора. Это же верно и для рассуждений относительно валют: нам надо иметь столько долларов, сколько мы тратим на импорт и выплату долгов в течение полугода. С этой точки зрения, доллары в структуре ЗВР нужны», — заявил начальник доверительного управления ИФК «Солид» Михаил Королюк.

Министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости исключить американскую валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В настоящее время на долларовые активы там приходится 35% ($40 млрд).