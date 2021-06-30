Путин: на Прямой линии не будет проигнорирован ни один поступивший вопрос

Жители России направили свыше 1 млн обращений к Прямой линии с президентом Владимиром Путиным , которая проходит сегодня, 30 июня. При этом наиболее популярными темами вопросов выступили вакцинация от коронавируса и борьба с пандемией.

При этом российский лидер пообещал, что власти не проигнорируют ни один поступивший на линию вопрос.

Отмечается, что общая численность вопросов в адрес президента на утро среды достигла 1 256 048. Из них 658 183 обращения было получено посредством колл-центров, другие 331 070 — по СМС или ММС, 129 336 — через портал программы, 103 972 — через приложение «Москва-Путину», 33 487 — посредством социальных сетей.

Прямая линия Владимира Путина стартовала в 12:00, ее демонстрируют в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В кремле анонсировали, что президент, в том числе, даст подробный ответ по теме обязательности вакцинации.

Большая часть вопросов, поступающие в текущем году на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются пандемии, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков