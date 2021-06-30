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«Отдал страну»: Путин высказался о Зеленском в ходе прямой линии 2021

Алиса Селезнёва
1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил в ходе «Прямой линии», что ему не о чем говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как тот отдал страну под внешнее управление.
По мнению главы государства, «сегодняшнее руководство Украины явно не дружественное» к России.
«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, а отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать?» - поинтересовался Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что не отказывается «от встреч подобного рода, но нужно только понять, о чем говорить».
В ходе «Прямой линии» Владимир Путин также объявил о планах написать новую аналитическую статью про историю России и Украины.
Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Вопросы президенту будут приниматься вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).
Экономика,Видео,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Вести ФМ,НТВ,
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