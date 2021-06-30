Президент России Владимир Путин заявил в ходе «Прямой линии», что ему не о чем говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским , так как тот отдал страну под внешнее управление.

По мнению главы государства, «сегодняшнее руководство Украины явно не дружественное» к России.

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, а отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать?» - поинтересовался Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что не отказывается «от встреч подобного рода, но нужно только понять, о чем говорить».

В ходе «Прямой линии» Владимир Путин также объявил о планах написать новую аналитическую статью про историю России и Украины.

Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».