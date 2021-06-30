Наибольший рост цен на продукты питания в России фиксировался в прошлом году и начале 2021 года. В ходе прямой линии с президентом Владимир Путин отметил, что в этот период был принят ряд мер по сдерживанию этих негативных процессов. Хотя иногда они принимались не своевременно, подчеркнул глава государства.

Кроме этого, российский лидер отметил, что мировые индексы на продукты питания сейчас находятся на самой высокой планке за последнее десятилетие.

Еще Путин уточнил, что принимаемые меры регулирования цен показывают эффективность – но, по его словам, не по всем группам товаров.

Следует отметить, что большая доля вопросов, поступающих в текущем году на Прямую линию с президентом, имеют отношение к пандемии. Об этом ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков пояснил, что вопросы граждан касаются как самой болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, так и прививок от нее. Так, некоторые россияне выступили против обязательной вакцинации для представителей ряда отраслей, другие утверждают, что у них имеются противопоказания против определенных прививок.

Прямая линия Владимира Путина была открыта в 12:00, ее онлайн-трансляция проходит в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».