Путин на «Прямой линии» раскритиковал кредитные ставки банков

Президент России Владимир Путин назвал ставку кредитования в 18 процентов, которую предлагают малому бизнесу в некоторых банках, слишком высокой. Вопрос о поддержке предпринимателей Путину задали во время «Прямой линии».

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Бизнесмен из Сургута рассказал, что условия, которые предлагают банки, не позволяют развиваться - «высокие проценты, короткие сроки».

«Я вас прекрасно понимаю. Малый и средний бизнес - чрезвычайно важная вещь», - ответил президент.

Он подчеркнул, что небольшие компании во время пандемии пострадали сильнее всего, правительство разработало меры их поддержки, в том числе и кредиты под нулевую ставку.

«Вы сказали 18 процентов? Это много. Средняя у нас - 12 процентов. Есть и льготные формы. Ключевая ставка ЦБ - 5,5 + 2,75 процента. Это гораздо лучше, чем 18 процентов и 12 процентов», - сказал президент.

Он отметил, что Россия выделила на это из бюджета триллион рублей.

«18 процентов - это многовато. Оставьте данные, мы посмотрим, с какими банками вы общались и как они могут вам помочь», - пообещал он.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.