Путин на «Прямой линии» раскритиковал кредитные ставки банков

Президент России Владимир Путин
назвал ставку кредитования в 18 процентов, которую предлагают малому бизнесу в некоторых банках, слишком высокой. Вопрос о поддержке предпринимателей Путину задали во время «Прямой линии».
Бизнесмен из Сургута рассказал, что условия, которые предлагают банки, не позволяют развиваться - «высокие проценты, короткие сроки».
«Я вас прекрасно понимаю. Малый и средний бизнес - чрезвычайно важная вещь», - ответил президент.
Он подчеркнул, что небольшие компании во время пандемии пострадали сильнее всего, правительство разработало меры их поддержки, в том числе и кредиты под нулевую ставку.
«Вы сказали 18 процентов? Это много. Средняя у нас - 12 процентов. Есть и льготные формы. Ключевая ставка ЦБ - 5,5 + 2,75 процента. Это гораздо лучше, чем 18 процентов и 12 процентов», - сказал президент.
Он отметил, что Россия выделила на это из бюджета триллион рублей.
«18 процентов - это многовато. Оставьте данные, мы посмотрим, с какими банками вы общались и как они могут вам помочь», - пообещал он.
Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.
Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.
Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).