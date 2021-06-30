При этом президент России призвал западные страны не устраивать провокаций в Крыму, подобных инциденту британским эсминцем Defender, который 23 июня пересек российскую у мыса Фиолент.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.

Сегодня президент России в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, которые касаются как внутренней, так и международной политике. Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).