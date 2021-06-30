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Путин в ходе прямой линии высказался о непризнании Крыма российским

Алиса Селезнёва
54 минуты назад
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» высказался о непризнании Крыма российским рядом зарубежных стран.
«Эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации, они там что-то не признают. Ну хорошо, не признавайте дальше», - отметил он.
При этом президент России призвал западные страны не устраивать провокаций в Крыму, подобных инциденту британским эсминцем Defender, который 23 июня пересек российскую у мыса Фиолент.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.
Сегодня президент России в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, которые касаются как внутренней, так и международной политике. Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).
Экономика,Видео,Владимир Путин,
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