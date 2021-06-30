«Нужно думать о хорошем»: Путин ответил на вопрос о мечтах в ходе «Прямой линии»

Давая ответ на вопрос жителя города Стародуба «Какие ваши мечты уже не могут быть исполнены?», глава государства отметил:

Также Путин выразил уверенность в том, что «не может быть таких состояний, когда человеку не о чем мечтать и нет надежды на лучшее».