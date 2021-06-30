«Нужно думать о хорошем»: Путин ответил на вопрос о мечтах в ходе «Прямой линии»

Надеяться на лучшее и мечтать о хорошем порекомендовал россиянам президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии, которая проходит сегодня, 30 июня.Давая ответ на вопрос жителя города Стародуба «Какие ваши мечты уже не могут быть исполнены?», глава государства отметил:«Мне кажется, что любому человеку, нам всем следует думать о лучшем, надеяться на лучшее и это не может быть не связано с мечтой».Также Путин выразил уверенность в том, что «не может быть таких состояний, когда человеку не о чем мечтать и нет надежды на лучшее».Президент посоветовал думать о хорошем, чтобы это материализовалось.