Жительница Ярославля в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину
на свою тяжелую ситуацию. Она рассказала, что зарабатывает 12,5 тысяч рублей, растит сына и выплачивает кредит. При этом женщина попросила совета у главы государства, как ей улучшить свое положение.
«Несмотря на кредиты, банк с этого момента не обладает правом снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь менее прожиточного минимума», — пояснил президент.
Также он добавил, что недавно подписал соответствующий закон.
Помимо этого, в процессе Прямой линии-2021 президент России Владимир Путин ответил на некоторые вопросы, касающиеся выплат безработным гражданам.
Он подчеркнул, что никто не может отказать в соответствующих выплатах, если человек стоит на бирже труда. Российский лидер назвал такой отказ незаконным.
Прямая линия Владимира Путина стартовала сегодня в 12:00 по Москве, она транслируется в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Задать свой вопрос президенту можно будет до завершения «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», портал программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС и ММС-сообщений на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).