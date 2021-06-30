Жительница Ярославля в ходе «Прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на свою тяжелую ситуацию. Она рассказала, что зарабатывает 12,5 тысяч рублей, растит сына и выплачивает кредит. При этом женщина попросила совета у главы государства, как ей улучшить свое положение.

«Несмотря на кредиты, банк с этого момента не обладает правом снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь менее прожиточного минимума», — пояснил президент.

Также он добавил, что недавно подписал соответствующий закон.

Помимо этого, в процессе Прямой линии-2021 президент России Владимир Путин ответил на некоторые вопросы, касающиеся выплат безработным гражданам.

Он подчеркнул, что никто не может отказать в соответствующих выплатах, если человек стоит на бирже труда. Российский лидер назвал такой отказ незаконным.

Прямая линия Владимира Путина стартовала сегодня в 12:00 по Москве, она транслируется в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».