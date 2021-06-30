Кадыров раскритиковал уровень подготовки журналистов на «Прямой линии» с Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал вопрос, заданный во время «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину , о причинах отказа губернаторов проводить подобные мероприятия с населением. По его словам, чеченские чиновники ведут диалог с жителями еженедельно.

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«У журналистов, задающих вопросы нашему президенту Владимиру Путину, не хватает информации, а иначе бы они знали, что, к примеру, в Чеченской Республике прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях», – сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чеченской Республики, каждую неделю глава республиканского госоргана или муниципалитета выходит в прямой эфир ЧГТРК «Грозный» в рамках программы «Особый разговор», чтобы ответить на вопросы телезрителей, радиослушателей и интернет-аудитории. После этого журналисты узнают, были ли выполнены обещания чиновника.

В общей сложности за период с 2019 года по настоящее время в течение нескольких сезонов проекта «Особый разговор» поступило 7700 вопросов от жителей республики. 6384 удалось решить, подчеркнул Кадыров.

Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».