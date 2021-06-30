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Путин в прямом эфире объяснил, как «включать голову» при ответе на вопрос о переговорах с Байденом

Анна Безрукова
4 часа назад
В ходе Прямой линии-2021 президент России на вопрос о переговорах с американским лидером Джо Байденом объяснил, как нужно «включать голову».
При этом Владимир Путин провел аналогию с тем, как мать объясняет маленькому нашкодившему ребенку, как следует себя вести. Она говорит ему включить голову и тот, повторяя за ней, показывает пальцем на свою голову.
Глава государства также подчеркнул, что следует отстаивать собственные интересы.
Также в прямом эфире сегодня, 30 июня президент посоветовал россиянам «думать о хорошем и надеяться на лучшее».
Отвечает на вопрос жителя города Стародуба «Какие ваши мечты уже не могут быть исполнены?», российский лидер отметил: «Мне кажется, что всем людям нужно думать о лучшем, надеяться на лучшее и это тоже связано с мечтой».
Кроме этого, президент сказал, что «не может быть таких состояний, когда человеку не о чем мечтать и отсутствует надежда на лучшее».
Еще глава государства порекомендовал думать о хорошем, чтобы это исполнилось.
Прямая линия Владимира Путина началась сегодня, 30 июля в 12:00 по Москве, она транслируется в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
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