«Может, я проговорился…»: Путин об инциденте с Defender

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал ранее неизвестные подробности инцидента с британским эсминцем Defender в Крыму.

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23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.

По словам главы государства, провокация была «комплексной» и проводилась не только

британцами, но и американцами.

««Британец» зашел в наши территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из военных аэродромов НАТО в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали об этом. Мы хорошо его видели, наблюдали», - пояснил президент.

Он также отметил, что эсминец Defender, входя в территориальные воды России преследовал военные и разведывательные цели.

«Смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной. Может, я проговорился, меня военные извинят», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России сегодня, 30 июня, отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. Трансляцию с традиционной «Прямой линии» с главой государства показывают телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также ведут репортаж радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».