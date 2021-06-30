«Может, я проговорился…»: Путин об инциденте с Defender

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал ранее неизвестные подробности инцидента с британским эсминцем Defender в Крыму.
23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.
По словам главы государства, провокация была «комплексной» и проводилась не только
британцами, но и американцами.
««Британец» зашел в наши территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из военных аэродромов НАТО в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали об этом. Мы хорошо его видели, наблюдали», - пояснил президент.
Он также отметил, что эсминец Defender, входя в территориальные воды России преследовал военные и разведывательные цели.
«Смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной. Может, я проговорился, меня военные извинят», - подчеркнул Владимир Путин.
Президент России сегодня, 30 июня, отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. Трансляцию с традиционной «Прямой линии» с главой государства показывают телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также ведут репортаж радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Вопросы президенту можно задать вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).