Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал изменение климата

Президента России Владимира Путина во время «Прямой линии» спросили, что происходит с климатом в последнее время. Речь шла о потопе в Крыму и жаре в Москве. По словам главы государства, многие объясняют это деятельностью человека и выбросами СО2. Это вполне оправданно, заметил он.

«В чем трагизм ситуации? В том, что некоторые считают: когда климат будет меняться, подойдет к черте, а человечество еще добавит — то планета придет в состояние Венеры, где 500 градусов по Цельсию на поверхности. Мы должны сделать все, чтобы минимизировать свой вклад, в том числе во Вселенной в целом», – заявил Путин.

Президент также обратил внимание на то, что в нашей полосе климат склонен меняться быстрее, чем в других странах.

Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».