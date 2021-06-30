"Россия не будет отвечать на санкции себе во вред"

Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что России удается развиваться, несмотря на введенные против нее санкции, и отвечать на них себе во вред она не будет.

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Глава государства подчеркнул, что, несмотря на санкции против России, экономический суверенитет страны повышается.

«Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу», - заметил Владимир Путин.

Среди сфер, которые получили толчок благодаря программам импотозамещения, президент России назвал высокие технологии и сельское хозяйство.

«Это реально пошло производству на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы себе даже представить не могли в прежние годы», - подчеркнул Путин.

Президент России сегодня, 30 июня, отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. Трансляцию с традиционной «Прямой линии» с главой государства показывают телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также ведут репортаж радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».