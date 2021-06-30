«Мало денег»: Путин объяснил дороговизну отдыха в России

В ходе Прямой линии президента России Владимира Путина спросили, почему отдохнуть на курортах России сегодня дороже, чем в Турции.

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По словам главы государства, причина этого – тот факт, что крайне мало средств инвестировалось в развитие туризма в нашей стране. В настоящее время поставлена задача по развитию данного направления, причем первые шаги уже предприняты.

А ранее, на текущей Прямой линии жительница Ярославля пожаловалась главе государства на свою тяжелую ситуацию. Она рассказала, что зарабатывает 12,5 тысяч рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит. При этом женщина попросила совета у президента, как ей улучшить свое положение.

«Несмотря на кредиты, банк с этого момента не обладает правом снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь менее прожиточного минимума», — пояснил президент.

Также он добавил, что недавно подписал соответствующий закон.

Сейчас в Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер планирует ответить на несколько десятков вопросов жителей страны.