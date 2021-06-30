«Мало денег»: Путин объяснил дороговизну отдыха в России

В ходе Прямой линии президента России Владимира Путина спросили, почему отдохнуть на курортах России сегодня дороже, чем в Турции.
По словам главы государства, причина этого – тот факт, что крайне мало средств инвестировалось в развитие туризма в нашей стране. В настоящее время поставлена задача по развитию данного направления, причем первые шаги уже предприняты.
А ранее, на текущей Прямой линии жительница Ярославля пожаловалась главе государства на свою тяжелую ситуацию. Она рассказала, что зарабатывает 12,5 тысяч рублей, воспитывает сына и выплачивает кредит. При этом женщина попросила совета у президента, как ей улучшить свое положение.
«Несмотря на кредиты, банк с этого момента не обладает правом снимать деньги, если у человека остается сумма на жизнь менее прожиточного минимума», — пояснил президент.
Также он добавил, что недавно подписал соответствующий закон.
Сейчас в Москве проходит восемнадцатая по счету прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер планирует ответить на несколько десятков вопросов жителей страны.
Задать вопрос президенту можно до завершения «Прямой линии» (посредством мобильного приложения «Москва - Путину», сайта программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС и ММС-сообщений на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).