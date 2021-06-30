«Проблема дорог известна»: Путину на «Прямой линии» показали снимок подтопленной дороги

Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» увидел фотографию, на которой запечатлена подтопленная дорога в Красноярском крае. Он отметил, что «проблема дорог известна». Президент заверил, что к 2024 году будут приведены в нормальное состояние 50% региональных трасс.
Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Вопросы президенту будут принимать вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).