«Проблема дорог известна»: Путину на «Прямой линии» показали снимок подтопленной дороги

Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» увидел фотографию, на которой запечатлена подтопленная дорога в Красноярском крае. Он отметил, что «проблема дорог известна». Президент заверил, что к 2024 году будут приведены в нормальное состояние 50% региональных трасс.

Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».