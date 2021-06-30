Путин на «Прямой линии» рассказал, кто крахмалит его воротнички

Президенту Владимиру Путина во время «Прямой линии» задали вопрос о том, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки.
«В Огарево есть химчистка. Там работают люди. Женщины работают. У меня есть возможность им сказать «спасибо», я редко их вижу, но восхищаюсь результатами их труда. Рубашки надеваю, а они всегда как из магазина», – ответил глава государства.
Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, – вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.
Вопросы президенту будут принимать вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).