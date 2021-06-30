Путин на «Прямой линии» рассказал, кто крахмалит его воротнички

Президенту Владимиру Путина во время «Прямой линии» задали вопрос о том, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки.

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«В Огарево есть химчистка. Там работают люди. Женщины работают. У меня есть возможность им сказать «спасибо», я редко их вижу, но восхищаюсь результатами их труда. Рубашки надеваю, а они всегда как из магазина», – ответил глава государства.

Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, – вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.