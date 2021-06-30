Путин в ходе онлайн-трансляции назвал впечатлившие его произведения

На Прямой линии-2021, которая сегодня, 30 июня проходит с президентом Владимиром Путиным, глава государства ответил на несколько десятков вопросов россиян.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, российского лидера спросили, какие художественные произведения его впечатлили больше всего. На это Путин сказал, что «Война и мир», Первый концерт Чайковского и Колобок.

Также глава государства заявил, что его главное достижение на посту президента еще впереди.

Кроме этого, Владимир Путин сегодня в прямом эфире дал оценку введению в ряде регионов страны обязательной вакцинации для нескольких категорий населения.

"Я ранее говорил, как вы можете помнить, что я против обязательной вакцинации. И все еще придерживаюсь такой же позиции", — заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что действия властей регионов в этом случае были в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.