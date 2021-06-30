Путин на «Прямой линии» рассказал о главном «золотом запасе» страны

Россия, несомненно, является мировой кладовой полезных ресурсов, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» . Это, по его словам, ключевое конкурентное преимущество России.

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«Но главный золотой запас России – это люди. Наш многонациональный народ в высшей степени духовный, народ с очень глубокими историческими и культурными корнями», – подчеркнул президент.

Прямая линия Владимира Путина началась в 12:00, ее показывают в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, – вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.