Энергетический коллапс: Политика ЕС потянула страны ко дну

Евросоюз не случайно дважды за год оказался в энергетическом коллапсе, считает финансовый аналитик Алексей Коренев.

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«Дефицит электроэнергии в Европе – не случайная ошибка европейских чиновников, это игры большого капитала в зеленой энергетике», – сказал Коренев изданию «Экономика Сегодня».

По мнению аналитика, Евросоюз делает много неразумных шагов в своей энергетической политике. В частности, ЕС отказывается от автомобилей на бензиновом и дизельном топливе, хотя инфраструктура еще не до конца к этому готова. Кроме того, европейские чиновники принимают противоречивые решения по закупкам энергоносителей из России.

Коренев считает, что энергополитика Евросоюза лоббирует интересы отдельных компаний и из-за этого рискует к осени остаться с пустыми газовыми хранилищами.

«Сейчас происходит сильный нажим на зеленую энергетику: компании – производители экоинфраструктуры проводят в парламент своих представителей, которые голосуют за отказ от иных видов энергоносителей, кроме возобновляемых», - заявил Коренев.

По его словам, даже если зеленые технологии не могут производить электроэнергию в стабильных и предсказуемых объемах, контракты на производство экологической энергетической инфраструктуры уже распределены.