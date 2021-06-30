Путин объяснил, почему в стране морковь дороже бананов

Цены на продукты в России растут из-за мировых рыночных тенденций, заявил президент Путин . Так он ответил на вопрос жительницы Липецка, почему в магазине импортные бананы стоят на 30 рублей дешевле отечественной моркови. Президент пояснил, что в стране не хватило своей продукции, фермеры не могут удовлетворить внутренний спрос.

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Жительница Липецка задала вопрос президенту в ходе «прямой линии с Владимиром Путиным», почему бананы из Эквадора стоят в магазине дешевле, чем отечественная морковь. Килограмм бананов стоит 78 рублей, морковь – 110 рублей за кило.

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«Потому что у нас своей продукции не хватило. Поэтому завозим ее, как правило, из-за границы, из Белоруссии или Турции везут», — сказал президент.

По его словам, мировые индексы на продукты питания сейчас находятся «на самой высокой планке за последние десять лет – к сожалению, это общемировая тенденция», а цены на продовольствие растут везде.

На ценообразование влияет также логистика, добавил он. Но основная причина – недостаточный объем отечественного производства овощей и фруктов, внутренний спрос российские фермеры удовлетворить пока не могут.

Путин напомнил, что в 2020 году выросли цены на сахар и подсолнечное масло. Правительство предприняло меры, чтобы сдержать рост цен – для этого были заключены соглашения с производителями и торговыми сетями, субсидировались производители, вводились повышенные таможенные пошлины. Это регулирование дало эффект, но не по всем товарам.

«Будем работать», — заключил президент России.

Реакция области

Власти Липецкой области вскоре после слов Путина заявили, что контролируют рост цен на продукты. Для снижения цен они предлагают торговым сетям продавать более дешевые товары от местных производителей, а не везти продукты из других регионов.

«К тому же регулярно проводятся ярмарки, где продукты дешевле, чем в торговых сетях», — отметили в администрации области. Всего с начала года провели 62 такие ярмарки, приоритет на которых отдавался местным производителям.

«Мы понимаем, что сейчас прошел первый месяц лета, урожай сейчас только зреет. Закономерно, что к сентябрю цены начнут резко снижаться», — добавили в аппарате губернатора.

Механизмы сдерживания

29 июня «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров , сообщили, что правительство России создает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на продукты питания (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинину, молоко, рыбу), черные и цветные металлы, а также удобрения.

Как пишет газета, система защиты будет состоять из двух частей. Первая – модель регулярного прогнозирования стоимости товаров на мировых рынках и ее влияния на национальный рынок в перспективе на 8 недель. Также будет анализироваться доступность этих товаров для их потребителей, например, металлов – для машиностроения.

Вторая часть предполагает использование этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определенному регламенту. Как только прогнозная стоимость определенного товара будет преодолевать некую «красную линию», вступят механизмы реагирования — на данный момент они окончательно не определены. Речь идет о пошлинах, демпферах, ограничении экспорта, субсидировании производства и посевных площадей.

По ее словам, длительное сдерживание цен приводит к дефициту товаров и появлению черного рынка, пояснила она.

«Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство. Многие из нас прекрасно помнят опыт последних лет СССР, когда официальные цены были зафиксированы, но по ним невозможно было удовлетворить спрос. Был дефицит. А он гораздо опаснее инфляции», — заявила Набиуллина.

Итоги сдерживания цен на продукты не понравились в полной мере никому. Однако взрывной рост цен удалось сдержать, заявил 16 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин , отчитываясь перед парламентом.

Макроэкономическая нестабильность усилилась из-за пандемии. В мире разогналась инфляция, из-за чего выросли цены на еду. «Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми», — отметил Мишустин.

Цены на продукты в стране росли «из-за жадности ряда производителей и торговых сетей», заявил также премьер. «У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», — пригрозил чиновник.