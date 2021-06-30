Цены на морковь удвоились с начала года

Рост цен на овощи в России с 22 по 28 июня в целом замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, а лук наконец подешевел, однако с начала года цены на морковь увеличились уже в 2,4 раза по сравнению с концом прошлого года, а на картофель — в 2 раза, следует из данных Росстата

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%, в том числе на морковь — на 7,7%, картофель — на 3,4%, капусту белокочанную — на 2,8%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,8%, помидоры — на 3,1%, лук репчатый — на 0,6%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

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С начала года к 28 июня картофель в России подорожал на 101,01%, капуста — на 80,18%, лук — на 40,09%. Морковь с начала года выросла в цене уже в 2,4 раза (на 141,78%), яблоки — на 7,87%, огурцы подешевели на 34,1%, помидоры — на 17,78%.

За предыдущий период, с 16 по 21 июня, картофель вырос в цене на 6,77%, морковь — на 10,79%. Репчатый лук тогда подорожал на 0,32%, свежая белокочанная капуста — на 4,6%, яблоки — на 0,59%, огурцы подешевели на 6%, томаты — на 4,46%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 1,5%.

С 22 по 28 июня в России выросли цены на шоколадные конфеты, фруктово-ягодные консервы для детского питания, карамель (на 0,5%), обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях), свинину, баранину, маргарин, пастеризованное молоко, сметану, соль (на 0,3%), говядину, мясные консервы, полукопченую и варено-копченую колбасу, мороженую рыбу, пшеничную муку, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, водку (на 0,2%).

Сосиски, сардельки, сливочное масло, овощные консервы для детского питания подорожали на 0,1%. В свою очередь цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,5%, молоко стерилизованное и черный чай — на 0,1%.

САХАР, ЯЙЦА, ГРЕЧКА

Яйца в России с 22 по 28 июня продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и подсолнечное масло несколько замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на сахар, напротив, чуть ускорился, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,14%, в том числе в 25 регионах — на 0,1-0,9%, в пяти — на 1-2,3%. В 41 субъекте цены не изменились, в 14 — снизились на 0,1-6%. С 16 по 21 июня рост цен на сахар составил 0,12%, с начала года — 2,68%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,05% против 0,1% за предыдущий период (с начала года — на 5,08%). "В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми субъектах — на 1-3,3%. В 31 субъекте цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-4,8%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы уменьшилась на 0,01%. В 33 регионах цены выросли на 0,1-1%, в пяти — на 1,1-2%. В 15 субъектах цены не изменились, в 32 — снизились на 0,1-2,2%. С 16 по 21 июня цены на курятину выросли на 0,05%, с начала года они повысились на 14,96%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,85% (с 16 по 21 июня — на 3,05%, с начала года яйца уменьшились в цене на 6,76%). В 19 регионах цены снизились на 0,1-1,5%, в 27 — на 1,6-3%, в 23 — на 3,1-6,7%. "В шести субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 10 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-2,7%", — указывает Росстат.

Гречка с 22 по 28 июня выросла в цене на 0,22%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,51%, а с начала года цены поднялись на 9,22%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,23% (за предыдущий период — на 0,3%, рост с начала года — на 3,54%), черный хлеб — на 0,09% (за предыдущий период — на 0,14%, с начала года — на 3,43%), макаронные изделия — на 0,16% (против роста на 0,14%, с начала года цены выросли на 4,07%).