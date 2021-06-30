В США указали на аномалии в работе бизнеса

На фоне успехов в борьбе пандемией и снятия коронавирусных ограничений власти США рассчитывают на восстановление экономики, однако страна столкнулась с некоторыми препятствиями на пути к реализации своих планов, пишет Reuters

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На аномалии, связанные с работой бизнеса, указал глава Федерального резервного банка в Ричмонде Томас Баркин. Он заметил, что парки отдыха вынуждены ограничивать часы работы из-за недостатка сотрудников, который сохраняется вопреки высокому уровню безработицы, а автомобильная промышленность замедляет производство из-за проблем с поставками в период, когда она добивается рекордного объема продаж.

«Кто знал, что возвращение к нормальной работе окажется таким трудным?» — заметил Баркин.

У американских потребителей сейчас есть возможность тратить деньги, в том числе благодаря сохраняющимся мерам поддержки населения. В последние недели выросли траты на сферу услуг, приток посетителей отметили и рестораны. Однако владельцы заведений жалуются, что кадров для обслуживания клиентов не хватает.

Хотя безработных в США все еще на семь миллионов больше, чем было до пандемии, бизнес заявляет, что не может закрыть рекордное количество вакансий. Компаниям нужны сотрудники, а они уходят с работы. Руководители отдельных штатов, принадлежащие Республиканской партии , связывают сложности с тем, что федеральные меры по поддержке безработных поощряли людей оставаться дома.

Возможно и другое объяснение существующему противоречию, считает экономист Уильям Сприггс. Все еще остающиеся без работы квалифицированные сотрудники — к примеру, из сферы развлечений — «не хотят работать в McDonald's», а ждут, пока вновь откроются театры и возобновятся концерты и съемки фильмов, полагает он.