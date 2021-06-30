Россия заняла третье место по экспорту нефти в США

МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия в апреле опустилась на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 20,641 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

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Показатель упал на 10% по сравнению с мартом, когда РФ занимала второе место в рейтинге. Первое место сохранила за собой Канада, поставив в США 121,324 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Мексика вернулась на второе место с третьего, поставив в США 21,241 миллиона баррелей. Саудовская Аравия поставила 9,924 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.

Что касается только нефти, то тут Россия заняла шестое место, поставив в США 5,5 миллиона баррелей (182 тысячи баррелей в сутки), что на 10,4% меньше показателя марта. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия, которая поставила 8,741 миллиона баррелей (291 тысяч баррелей в день) нефти. Также Россию опередили Эквадор и Колумбия.