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«Будет голод»: Хазин спрогнозировал невеселое будущее России

Лера Букина
8 часов назад
Россию ожидает катастрофа, если в стране не изменится модель развития государства. Об этом сообщил известный российский экономист Михаил Хазин, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
«Будет голод»: Хазин спрогнозировал невеселое будущее России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Может дойти до того, что сложившееся положение вещей будет очень сложно изменить, если сохранится нынешний курс либеральных денежных властей России, отметил он. По словам Хазина, обстановка в экономике неисправима без отсутствия институционных реформ.
Экономист считает целесообразным сделать рубль инструментом внутренних инвестиций. Это могло бы подтолкнуть государство к раздаче денег в виде беспроцентных кредитов промышленным предприятиям. В стране могло бы восстановиться производство и начаться реальное импортозамещение, считает он.
Если этого не сделать, Россию ожидает сначала экономическая катастрофа, затем административная и даже гуманитарная. Хазин допустил возможность реализации сценария, в котором будет царить голод из-за «вредительской либеральной политики» в России. Вместе с тем он считает, что пока еще можно исправить сложившуюся ситуацию.
Не так давно он заявил, что в России все еще наблюдается стремительное ухудшение социально-экономической и общественно-политической обстановки. Текущие тенденции повлекут за собой обвал всей нынешней системы, указал он. По словам Хазина, сегодняшнюю ситуацию в России можно охарактеризовать как «ужас без конца».
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