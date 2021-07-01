«Будет голод»: Хазин спрогнозировал невеселое будущее России

Россию ожидает катастрофа, если в стране не изменится модель развития государства. Об этом сообщил известный российский экономист Михаил Хазин, передает
ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Может дойти до того, что сложившееся положение вещей будет очень сложно изменить, если сохранится нынешний курс либеральных денежных властей России, отметил он. По словам Хазина, обстановка в экономике неисправима без отсутствия институционных реформ.
Экономист считает целесообразным сделать рубль инструментом внутренних инвестиций. Это могло бы подтолкнуть государство к раздаче денег в виде беспроцентных кредитов промышленным предприятиям. В стране могло бы восстановиться производство и начаться реальное импортозамещение, считает он.
Если этого не сделать, Россию ожидает сначала экономическая катастрофа, затем административная и даже гуманитарная. Хазин допустил возможность реализации сценария, в котором будет царить голод из-за «вредительской либеральной политики» в России. Вместе с тем он считает, что пока еще можно исправить сложившуюся ситуацию.
Не так давно он заявил, что в России все еще наблюдается стремительное ухудшение социально-экономической и общественно-политической обстановки. Текущие тенденции повлекут за собой обвал всей нынешней системы, указал он. По словам Хазина, сегодняшнюю ситуацию в России можно охарактеризовать как «ужас без конца».