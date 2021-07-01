«Будет голод»: Хазин спрогнозировал невеселое будущее России

Россию ожидает катастрофа, если в стране не изменится модель развития государства. Об этом сообщил известный российский экономист Михаил Хазин, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

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Может дойти до того, что сложившееся положение вещей будет очень сложно изменить, если сохранится нынешний курс либеральных денежных властей России, отметил он. По словам Хазина, обстановка в экономике неисправима без отсутствия институционных реформ.

Экономист считает целесообразным сделать рубль инструментом внутренних инвестиций. Это могло бы подтолкнуть государство к раздаче денег в виде беспроцентных кредитов промышленным предприятиям. В стране могло бы восстановиться производство и начаться реальное импортозамещение, считает он.

Если этого не сделать, Россию ожидает сначала экономическая катастрофа, затем административная и даже гуманитарная. Хазин допустил возможность реализации сценария, в котором будет царить голод из-за «вредительской либеральной политики» в России. Вместе с тем он считает, что пока еще можно исправить сложившуюся ситуацию.