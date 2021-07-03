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Новак сообщил о возможности бесплатной газификации до 4 млн домов

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Принятые поправки к закону о газификации позволяют бесплатно обеспечить газом до 4 млн домовладений, сообщил российский вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.
Новак: 4 млн домов газифицируют бесплатно
Фото: ТАССТАСС
«По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации», — заявил вице-премьер.
Он напомнил, что на данный момент уже принят федеральный закон о газоснабжении, премьер-министром Михаилом Мишустиным подписана дорожная карта по выполнению поставленной президентом Владимиром Путиным задачи.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков граждан.
Впоследствии глава государства заявил, что разрабатываемый в правительстве новый типовой договор по газификации частных домов позволит избежать завышения цен.
Экономика,Михаил Мишустин,Александр Новак,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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