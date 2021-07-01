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«Худшее впереди»: миру предрекли новую пандемию

Лера Букина
3 часа назад
Мир оказался совершенно не готов к пандемии, однако предстоят еще более худшие времена. Об этом заявил основатель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффетт в прошедшем выпуске программы Buffett & Munger: A Wealth of Wisdom.
Он указал на чрезвычайно неравномерное экономическое воздействие пандемии. Так, по его словам, миллионы малых предприятий оказались под страшным ударом, а крупные — в выигрыше.
Баффетт отметил, что пандемия повлекла за собой падение американского ВВП во втором квартале 2020 года на 31,4%.
Удачным оказался период для продавцов машин, которые получили невероятную прибыль из-за дефицита полупроводников и автомобилей на рынке, отметил он.
Прогнозы миллиардера по поводу будущего весьма пессимистичны.
«Это еще не конец», — заявил 90-летний инвестор.
Он считает, что миру пора готовиться к реализации страшных сценариев, и худшее впереди.
«Мы знаем, что будет еще одна пандемия. Мы знаем, что есть ядерная, химическая, биологическая, а теперь еще и киберугроза. У каждой из них ужасные последствия. И мы кое-что с этим делаем, но это просто не то, с чем общество, кажется, способно в полной мере справиться», — заявил Баффетт.
Как заявил известный российский экономист Михаил Хазин, в России все еще наблюдается стремительное ухудшение социально-экономической и общественно-политической обстановки.
Экономика,Видео,Михаил Хазин,Уоррен Баффетт,ЕС,
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