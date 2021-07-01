«Генерал Мороз» придет на помощь «Газпрому»?

Цены на газ в Европе на фоне пустых хранилищ бьют рекорды, однако «Газпром» не торопится наращивать поставки. Эксперты отмечают, что это может быть связано как с желанием заработать на высоком спросе, так и с «Северным потоком-2», пишет «Свободная пресса».

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Ранее «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на июль, что повысило цены на газ в Европе до значений 2008 года. Спотовые цены на газ на ключевом хабе TTF в Нидерландах превысили $418 за 1 тыс. кубометров. При этом сейчас в европейских хранилищах находится всего 46,6% газа от проектной мощности, а дополнительно замедлят их заполнение плановые ремонты газопроводов «Северный поток» и «Ямал—Европа».

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Директор фонда «Институт энергетики и финансов» (ИЭФ) Марсель Салихов отмечает, что на рост цен на газ в Европе также повлияло неожиданно резкое восстановление спроса, который за первые пять месяцев 2021 года оказался на 17,6% больше, чем в 2020 году.

Но еще больше вырос спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где цены на сжиженный природный газ внезапно стали на 80% выше, чем в Европе, и все поставки из США были переориентированы на азиатский рынок. Также зима 2020/2021 преподнесла Европе сюрприз в виде сильных морозов.

Все эти факторы привели к тому, что к концу первого месяца лета европейские подземные хранилища по-прежнему заполнены существенно ниже, чем в предыдущие годы. Однако «Газпром» не торопиться наращивать поставки и задействовать транзитную газовую сеть Украины.

По мнению экспертов, такая позиция «Газпрома» связана не только с желанием заработать. «Газпром фактически говорит ЕС : «Дайте нам зеленый свет для «Северного потока-2», и мы отправим вам весь газ, который вам нужен. Мы не собираемся отправлять дополнительный газ через Украину, и вы видели, что это означает для оптовых цен на жестком мировом рынке», — приводит издание слова аналитика службы отслеживания рынков основных товаров ICIS Томаса Марзека-Мансера.

Сейчас у «Газпрома» появляется дополнительный аргумент в пользу реализации «Северного потока-2», и решающую роль здесь может сыграть «Генерал Мороз», подчеркивается в статье.

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода.