В России по итогам июля годовая инфляция достигнет 6,4%. Это следует из консенсус-прогноза, который был составлен РИА Новости на основе опроса аналитиков.
К концу марта инфляция в стране в связи с ослабевшим рублем и ростом цен на ряд продуктов питания и сырьевых товаров в мире составила 5,8%, однако в апреле темп немного замедлился (5,5%), свидетельствуют данные Росстата.
В мае темпы роста стали рекордными с 2016 года - 6,02%. В июне рост продолжался. Темпы роста по итогам июня оценены опрошенными аналитиками в 6,3%.
Ускорение инфляции в России сходит на нет, в июне она составит 0,65% в месячном выражении после 0,74% в мае, заявил в четверг министр экономического развития Максим Решетников.
Из-за высоких цен на мировых товарных рынках, перебоев в цепочках поставок на фоне пандемии, дефицита чипов в мире, повышенной стоимости контейнерных перевозок, раздувания глобальной денежной массы Центробанками развитых стран повышенное инфляционное давление в июле может сохраниться, отмечает указывает главный аналитик СовкомбанкаМихаил Васильев.
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов дал «жесткий» прогноз, заявив, что годовая инфляция в июле достигнет 6,6%. Это обусловлено ростом цен на продовольствие на мировых рынках, инфляцией издержек в России, считает он.
АКРА прогнозирует, что инфляция по итогам июля составит 6,4%, БКС - 6,3%, «ВТБ Капитал» - 6,45%, «Сбер» - 6,2%, Совкомбанк - 6,5%, «Эксперт РА» - 5,9%.
Инфляционные ожидания россиян в апреле значительно увеличились, достигнув максимума с 2017 года. Согласно результатам мониторинга, проводимого Банком России, россияне оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев на уровне 11,9%, прибавив 1,8% к мартовскому уровню.