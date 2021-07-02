В ЦБ рассказали об изображениях на новых банкнотах

Банк России намерен к 2025 году по очереди выпустить модернизированные банкноты, представив на них достопримечательности всех федеральных округов, сообщал зампред регулятора Михаил Алексеев.

В 2022 году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.