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Знаковые места: в ЦБ рассказали об изображениях на новых банкнотах

Лера Букина
6 часов назад
С большой долей вероятности на обновленной купюре достоинством в 1000 рублей можно будет увидеть Нижегородский Кремль и другие достопримечательности столицы Поволжья: собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница. Об этом «Известиям» сообщил зампред ЦБ Михаил Алексеев.
В ЦБ рассказали об изображениях на новых банкнотах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
А модифицированная банкнота в 5000 рублей может быть украшена екатеринбургской Плотинкой (Плотина Городского пруда на реке Исеть) и Домом Севастьянова, поскольку эти символы предварительно набрали самое большое количество оценок экспертных групп Банка России.
Как заявил Алексеев, в ближайшее время эксперты окончательно определятся со своими предложениями для совета директоров ЦБ.
В числе популярных вариантов оказались Нижегородский Кремль, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом, памятник Валерию Чкалову и Чкаловская лестница (Нижний Новгород, 1000 рублей).
По Екатеринбургу (5000 рублей) лидерами стали Плотинка, Ново-Тихвинский женский монастырь с собором Александра Невского, «городок чекистов».
Банк России намерен к 2025 году по очереди выпустить модернизированные банкноты, представив на них достопримечательности всех федеральных округов, сообщал зампред регулятора Михаил Алексеев.
В 2022 году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.
Экономика,Валерий Чкалов,Михаил Алексеев,Александр Невский,Центральный банк России,
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