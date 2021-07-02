Китай вновь попытается пошатнуть гегемонию доллара

Китай ранее пытался сделать юань международной валютой и уменьшить свою зависимость от доллара. Теперь КНР вновь предпринимает попытки, и на этот раз она может добиться лучших результатов. Об этом заявила главный экономист Enodo Economics Диана Чойлева в статье для Financial Times.

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Как заявила Чойлева, технологическое совершенство Китая стало толчком к возобновлению усилий по свержению американской валюты. Богатая инфраструктура в банковской сфере, передовые системы мобильных платежей, а также успешный запуск цифрового юаня могут стать подспорьем для продвижения китайской валюты за пределы страны.

Если Пекину удастся преуспеть в своих поисках, он сможет подорвать гегемонию доллара и усилить свое геополитическое влияние.

Так как Китай является второй по величине экономикой и крупнейшей торговой страной в мире, юань должен использоваться шире, чем сейчас, считает Чойлева.

Стремление Китая сохранить контроль за движением капитала стало препятствием для него пойти традиционным путем к статусу резервной валюты, отметила экономист. В этой связи лишь технологии могут помочь КНР занять лидерскую позицию, заключила Чойлева.