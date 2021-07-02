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Китай вновь попытается пошатнуть гегемонию доллара

Лера Букина
7 часов назад
Китай ранее пытался сделать юань международной валютой и уменьшить свою зависимость от доллара. Теперь КНР вновь предпринимает попытки, и на этот раз она может добиться лучших результатов. Об этом заявила главный экономист Enodo Economics Диана Чойлева в статье для Financial Times.
Китай вновь попытается пошатнуть гегемонию доллара
Фото: ReutersReuters
Как заявила Чойлева, технологическое совершенство Китая стало толчком к возобновлению усилий по свержению американской валюты. Богатая инфраструктура в банковской сфере, передовые системы мобильных платежей, а также успешный запуск цифрового юаня могут стать подспорьем для продвижения китайской валюты за пределы страны.
Если Пекину удастся преуспеть в своих поисках, он сможет подорвать гегемонию доллара и усилить свое геополитическое влияние.
Так как Китай является второй по величине экономикой и крупнейшей торговой страной в мире, юань должен использоваться шире, чем сейчас, считает Чойлева.
Стремление Китая сохранить контроль за движением капитала стало препятствием для него пойти традиционным путем к статусу резервной валюты, отметила экономист. В этой связи лишь технологии могут помочь КНР занять лидерскую позицию, заключила Чойлева.
Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg, Банк России занимается процессом снижения зависимости российской экономики от иностранных валют, в частности от доллара, однако американская валюта будет оставаться частью международных резервов РФ.
Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Financial Times,
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