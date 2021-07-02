Дания возглавила рейтинг богатейших стран ЕС

Самой богатой страной Европейского союза оказалась Дания. Об этом сообщается в отчёте Национального банка страны.

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Так, показатель величины финансовых активов семей там составил $300 тысяч. На втором месте оказались Нидерланды, а тройку лидеров замкнул Люксембург. Самой бедной страной аналитики сочли Румынию, где показатель величины финансовых активов семей составил $12,7 тысячи.

Отмечается, что при этом у датчан оказалось наибольшее количество долгов. В основном они связаны с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости. В целом финансовые показатели жителей Дании почти втрое превышают средний показатель по ЕС.