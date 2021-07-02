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Дания возглавила рейтинг богатейших стран ЕС

News.ruиещё 1
6 часов назад
Самой богатой страной Европейского союза оказалась Дания. Об этом сообщается в отчёте Национального банка страны.
Дания возглавила рейтинг богатейших стран ЕС
Фото:  Patrick Pleul/ZB/Global Look Press Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
Так, показатель величины финансовых активов семей там составил $300 тысяч. На втором месте оказались Нидерланды, а тройку лидеров замкнул Люксембург. Самой бедной страной аналитики сочли Румынию, где показатель величины финансовых активов семей составил $12,7 тысячи.
Отмечается, что при этом у датчан оказалось наибольшее количество долгов. В основном они связаны с банковской и ипотечной задолженностью под залог недвижимости. В целом финансовые показатели жителей Дании почти втрое превышают средний показатель по ЕС.
Ранее сообщалось, что Россия вошла в пятёрку крупнейших экономик мира, чьё население быстрее всего беднеет. На первом месте оказалась Бразилия, жители которой за год потеряли 23%, второе место заняли граждане ОАЭ с показателем 13,1%, тройку лидеров рейтинга замыкает Чили со значением в 10,7%.
Экономика,ЕС,
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