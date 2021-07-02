2 млрд рублей выделят регионам на конкурсы в сфере туризма

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила против Ростуризма дело о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрев в действиях ведомства признаки нарушения Закона о защите конкуренции при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма.