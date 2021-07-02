2 млрд рублей выделят регионам на конкурсы в сфере туризма

"Ростуризмом принято решение об изменении механизма проведения следующего грантового конкурса в туризме. Победители приступят к реализации своих проектов уже в начале 2022 года. На это в рамках национального проекта предусмотрено более 2 млрд рублей с акцентом на проектах по обустройству маршрутов в регионах. Средства на гранты будут выделяться регионам в виде межбюджетных трансфертов, на которые будут проводиться региональные конкурсы", - говорится в сообщении.
"По итогам совместной работы антимонопольного ведомства и Ростуризма все замечания к текущему конкурсу были устранены", - подчеркнули в ведомстве.