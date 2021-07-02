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Регионам выделят более 2 млрд рублей на конкурсы в сфере туризма

Газета.Ruиещё 2
5 часов назад
Регионы России получат межбюджетные трансферы на более 2 млрд рублей для проведения конкурсов в сфере туризма с фокусом на проекты по обустройству маршрутов. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.
2 млрд рублей выделят регионам на конкурсы в сфере туризма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Ростуризмом принято решение об изменении механизма проведения следующего грантового конкурса в туризме. Победители приступят к реализации своих проектов уже в начале 2022 года. На это в рамках национального проекта предусмотрено более 2 млрд рублей с акцентом на проектах по обустройству маршрутов в регионах. Средства на гранты будут выделяться регионам в виде межбюджетных трансфертов, на которые будут проводиться региональные конкурсы", - говорится в сообщении.
При этом каждый регион будет определять победителей самостоятельно. Отмечается также, что при проведении следующих конкурсов будут учтены все рекомендации ФАС России.
"По итогам совместной работы антимонопольного ведомства и Ростуризма все замечания к текущему конкурсу были устранены", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила против Ростуризма дело о нарушении антимонопольного законодательства, рассмотрев в действиях ведомства признаки нарушения Закона о защите конкуренции при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма.
По данным ФАС, действия Ростуризма при проведении конкурсного отбора могли привести к нарушению конкуренции.
Экономика,Ростуризм,ФАС,
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