Глава "Мираторга" раскритиковал заморозку цен на продукты

По словам предпринимателя, ограничение бизнеса скажется на способности магазинов на модернизацию.

Более действенным путем, по мнению Линника, является введение "различных продуктовых сертификатов" для нуждающихся слоев населения.

Бизнесмен отметил, что он понимает причины заморозки цен на продукты, но считает необходимым скорейшее введение корректировок в эту практику, в том числе - повышение реальных доходов населения.