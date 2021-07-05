СМИ: человечеству грозит ускоренная замена на роботов

В ближайшие годы человечество столкнется со скорыми изменениями в своей повседневной жизни, связанными с развитием робототехники, следует из обзора The Boston Consulting Group (BCG), который есть в распоряжении «Ленты.ру»

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Изучив перспективы индустрии, специалисты выделили ряд наметившихся тенденций, которые будут актуальны в период до 2030 года. Одна из них обусловлена перспективой перемен на рынке труда: эксперты предсказывают, что роботы смогут взять на себя некоторые простые задачи, которые сейчас выполняют люди.

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В целом же ожидается, что доминировать в секторе будут профессиональные роботы для оказания услуг. Сейчас их продажи относительно невелики, но в перспективе должны сильно возрасти. По состоянию на 2021 год, общий объем рынка роботов составляет около 25 миллиардов долларов, а к 2030 году он может достигнуть и 260 миллиардов, при том, что на сервисных роботов будет приходиться до 170 миллиардов.

Изменения в поведении потребителей и социальные тренды будут способствовать появлению более прогрессивных решений. Старение населения создаст спрос на мобильных сервисных роботов, которые смогут помочь с личной гигиеной, физическими упражнениями, доставкой продуктов и другими подобными задачами. Из-за растущей необходимости в переработке мусора роботам также можно будет доверить его сортировку.

Самостоятельные машины

Перемены предстоят и в сфере транспорта. К 2030 году примерно восемь процентов продаж новых автомобилей будут приходиться на машины с третьим уровнем автономности, которые не потребуют постоянного участия водителя в управлении на свободных участках дорог при хорошей видимости. Следующий, четвертый уровень, предполагает уже полную автономность за исключением отдельных непредсказуемых ситуаций. Такие технологии тоже должны быть усовершенствованы к концу десятилетия, и когда это произойдет, появятся достаточно мобильные машины, которые смогут обходиться без управления в конкретных условиях. К примеру, речь может идти о роботах для обслуживания номеров в отелях или роботах-курьерах.

Развитие технологий позволит аппаратам справляться с более непредсказуемыми ситуациями. Так называемый роевой интеллект даст им возможность делиться данными и распределять задачи. Эффективность роботов повысится и благодаря развитию сетей 5G, полагают специалисты. К тому же, роботы станут обучаемыми. Сегодняшние методы пока не позволяют сделать так, чтобы роботы сумели гибко и адекватно реагировать на неожиданные события, но недавние исследования помогут добиться хороших результатов в этом отношении.

260 миллиардов Предполагаемый общий объем рынка роботов к 2030 году

Что же касается структуры рынка роботов, то здесь, как ждут в BCG, большую роль сыграют компании из Азии. Сейчас на них приходится достаточно небольшая доля, но впоследствии компании из Кореи и Китая, многие из которых начали работу не так давно, смогут добиться существенного роста. Азиатские ретейлеры начинают модернизировать и обновлять свои склады, а значит, им потребуется больше логистического оборудования, и местные производители роботов смогут воспользоваться этим.

Google-мир

В целом в BCG видят три возможных сценария развития индустрии, реализация которых будет зависеть в том числе от технологических решений. К 2030 году осуществиться может любой из этих возможных вариантов, но в целом тренды указывают на то, что неизбежно движение к так называемому Google-миру. Именно такой путь, считают специалисты, будет доминировать в ближайшие десятилетия.

Речь идет о сценарии, при котором прорывы в области интеллекта устройств и их способности успешно решать задачи на физическом уровне приведут к появлению умных модулей, которые смогут справляться со сложными ситуациями и при настройке подойдут для самых разных целей. Здесь ключом к успеху должно стать программное обеспечение, а доминировать будут организации, занимающиеся крупномасштабными разработками. Традиционные же компании, производящие роботов, рискуют оказаться только поставщиками оборудования. Основным направлением для роста здесь должна стать сфера профессиональных сервисных роботов, которые будут использоваться в отелях, в аэропорта и на железных дорогах, а также для доставки.

Другим вариантом развития событий в отрасли может стать рост числа индивидуальных решений. Это предполагает, что компании будут разрабатывать системы для конкретных нужд. Например, речь может идти о машинах, которые собирают ягоды, или оборудовании, позволяющем получить образцы крови. Однако широкого спроса, который позволил бы масштабировать решения на такие продукты, не будет. Цены на роботов в таком случае останутся достаточно высокими, а компании не смогут рассчитывать на значительное снижение расходов благодаря массовому производству. Успешными окажутся те предприятия, которые будут ориентироваться на клиентов и предлагать им специальные решения, притом в основном на рынке будут работать малые и средние компании.

Еще один возможный путь — использование роботов как стандартного средства автоматизации. В этом сценарии системы станут менее сложными. Речь будет идти об устройствах, которые легко настроить и интегрировать. Примером может быть робот-курьер или робот для зарядки электромобилей. Такие стандартизированные решения можно будет спроектировать и купить онлайн. В этом сценарии компаниям для успеха нужно будет снизить расходы на производство и упростить сами проекты. Большим предприятиям нужно будет позиционировать себя как поставщиков оборудования, используя при этом программное обеспечение, разработанное партнерами.

Всем компаниям, работающим в отрасли, уже сейчас предстоит выбрать собственные стратегии развития. Им необходимо решить, собираются ли они заниматься производством мобильных роботов — сферой, где ожидается серьезный рост. К тому же, все большую роль будет играть программное обеспечение, и предприятиям придется определить, готовы ли они конкурировать в этой сфере. Если ответ окажется положительным, то им нужно будет начать движение в этом направлении как можно быстрее, заключили специалисты BCG.