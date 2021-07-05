Для стратегических инициатив: налоги захотели повысить на 400 млрд рублей

правительстве России обсуждают концепцию донастройки налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

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Отмечается, что о данной идее говорили в контексте поиска источников финансирования для "стратегических инициатив правительства".

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По словам источников, в рамках донастройки речь идет о таких мерах, как повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, корректировка системы уплаты акцизов, в том числе улучшение администрирования или введение новых сборов, расширение и корректировка режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, донастройка налогообложения состоятельных лиц и другие меры.

Отмечается, что в 2020 году власти уже повышали НДПИ для металлургов, однако новая концепция подразумевает усиление нагрузки в частности на те виды сырья, для которых повышения не было, в том числе на драгоценные металлы.

От того, получится ли найти дополнительные средства на стратегические инициативы правительства, будет зависеть то, реализуются ли они полностью или частично, сказал источник издания.

По словам источников, если говорить о планах изменения системы акцизов, речь прежде всего идет о сахаросодержащих напитках и некоторых видах алкоголя.

Представитель Минфина сообщил изданию, что говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие три года пока преждевременно.

"На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса", — сказал он.

Представитель Минэкономразвития отметил, что на заседании обсуждались вопросы обеспечения сбалансированности бюджета. В министерстве не разделяют фронтального сокращения госрасходов без предварительного анализа и не видят необходимости в ужесточении бюджетной политики, добавил он.