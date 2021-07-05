Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Ведомости": правительство обсуждает повышение налогов на 400 млрд рублей

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
В правительстве России обсуждают концепцию донастройки налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Для стратегических инициатив: налоги захотели повысить на 400 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что о данной идее говорили в контексте поиска источников финансирования для "стратегических инициатив правительства".
Видео дня
По словам источников, в рамках донастройки речь идет о таких мерах, как повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, корректировка системы уплаты акцизов, в том числе улучшение администрирования или введение новых сборов, расширение и корректировка режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, донастройка налогообложения состоятельных лиц и другие меры.
Отмечается, что в 2020 году власти уже повышали НДПИ для металлургов, однако новая концепция подразумевает усиление нагрузки в частности на те виды сырья, для которых повышения не было, в том числе на драгоценные металлы.
От того, получится ли найти дополнительные средства на стратегические инициативы правительства, будет зависеть то, реализуются ли они полностью или частично, сказал источник издания.
По словам источников, если говорить о планах изменения системы акцизов, речь прежде всего идет о сахаросодержащих напитках и некоторых видах алкоголя.
Представитель Минфина сообщил изданию, что говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшие три года пока преждевременно.
"На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса", — сказал он.
Представитель Минэкономразвития отметил, что на заседании обсуждались вопросы обеспечения сбалансированности бюджета. В министерстве не разделяют фронтального сокращения госрасходов без предварительного анализа и не видят необходимости в ужесточении бюджетной политики, добавил он.
Ранее сообщалось, что большая часть россиян согласна платить более высокие налоги, если государство будет оказывать больше поддержки бедным гражданам.
Экономика,Минэкономразвития,Минфин,Правительство РФ,Ведомости,
61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители