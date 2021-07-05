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СМИ: правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки

Праймиещё 11
2 часа назад
В ходе заседания правительственной бюджетной комиссии, которое прошло 1 июля, обсуждались вопросы, связанные с концепцией донастройки налоговой системы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и другие источники.
Донастройка: кабмин обсуждает повышение налогов
Фото: ТАССТАСС
Такая донастройка предусматривает рост отчислений в бюджет на 400 миллиардов рублей ежегодно в 2022-2024 годах.
Предложение обсуждается в связи с поиском денег, на которые можно было бы финансировать "стратегические инициативы правительства".
В рамках донастройки предлагается:
  • повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Это принесет свыше 100 миллиардов рублей;
  • расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников — около 90 миллиардов рублей;
  • изменить систему уплаты акцизов — еще около 100 миллиардов рублей;
  • изменить систему налогообложения состоятельных лиц — около 100 миллиардов рублей в совокупности с другими мерами.
Повышение НДПИ для металлургов уже проводилось в 2020 году, но в новой концепции донастройки подразумевается увеличение налоговой нагрузки на добычу тех видов сырья, для которых повышения не было.
Источники сообщают, что, говоря о планах изменить систему акцизов, новые предложения касаются сахаросодержащих напитков и некоторых видов алкоголя. Меры могут включать в том числе введение новых сборов либо улучшение администрирования.
Экономика,Компании,Ведомости,
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