Курс доллара: рубль упадет из-за вакцинации

В 2021 году некоторые валюты развивающихся стран, включая рубль, росли к доллару. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на французский банк Credit Agricole, эта ситуация может измениться: курс доллара сейчас зависит от темпов вакцинации.

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По прогнозу Credit Agricole, валюты стран, отстающих по уровню вакцинации, в том числе ЮАР и Россия, могут почувствовать давление из-за новых ограничений и снижения экономической активности. У южноафриканского рэнда и рубля в 2021 году были одни из лучших показателей роста, но теперь их индексы снизились.

«Во втором полугодии достижения в области вакцинации будут становиться все более важным фактором для развивающихся рынков», - заявил Себастьян Барб, глава отдела стратегии развивающихся рынков Credit Agricole.

Южноафриканский рэнд и колумбийское песо начали падать из-за всплеска случаев COVID-19 заметнее, чем рубль, однако местные власти не перешли к жесткой денежно-кредитной политике.

По расчетам Credit Agricole, бразильский реал и мексиканский песо будут более устойчивыми, поскольку их центральные банки ужесточают политику.

Лишь в немногих развивающихся странах - Чили, Китай, Израиль, ОАЭ, страны Центральной и Восточной Европы - вакцинировано около половины населения, что считается необходимым для сдерживания штамма «дельта». Большинство крупных развивающихся рынков должны достигнуть этих показателей к концу года, включая Бразилию, Индию, Индонезию, Мексику, Россию и Турцию, отмечает Дэвид Хаунер , глава отдела стратегии BofA

По его словам, ЮАР стоит здесь особняком: там вакцинировано лишь около пяти процентов населения. При нынешних темпах 50 процентов страна достигнет лишь к 2023 году.