Когда это все закончится: В России задумались о повышении налогов на 400 млрд

В России могут провести донастройку налоговой системы, предполагающую повышение отчислений в бюджет на 400 млрд рублей в предстоящие три года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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В рамках предложения возможно повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширят и скорректируют режим налога на дополнительный доход (НДД) для компаний нефтяной сферы, поменяют систему уплаты акцизов и налогообложения состоятельных граждан. Каждый из пунктов, как предполагается, пополнит бюджет примерно на 100 млрд рублей.

В акцизной системе обсуждают инициативы по сахаросодержащим напиткам и ряду категорий алкоголя. Это касается введения новых сборов либо улучшения администрирования.

Указывается, что эти идеи позволят отыскать средства для реализации «стратегических инициатив правительства».

По сообщению источников издания «Ведомости», концепция была представлена в общих чертах, без обозначения ставок или видов продукции, на которую может распространиться повышение налогов. Итоговое решение в ходе заседания комиссии не приняли.

Также отмечается, что еще не известно, дойдет ли дело до реального повышения налогов. Кроме всего, вряд ли оно будет односторонним – очевидно, будут предусматриваться некоторые преференции за вклад в экономическое развитие в том или ином виде.