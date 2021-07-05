Переговоры ОПЕК+ зашли в тупик

Если переговоры ОПЕК+ о добыче нефти полностью провалятся, то рынок может столкнуться с ценовой войной, пишет CNBC. Аналитики не считают такой сценарий наиболее вероятным, но не исключают этой угрозы.

С другой стороны, если ОПЕК+ не сумеет договориться об увеличении добычи, то цены могут вырасти на фоне недостатка предложения, и в итоге это создаст угрозу для восстановления экономики. Нефть подорожает, если альянс примет решение сохранить статус-кво, объяснила специалист RBC Capital Markets. Однако вероятность роста цен до 100 долларов за баррель столь «политически противна» для США, что власти страны, по мнению аналитика, «обратятся к ключевым игрокам, чтобы избежать фейерверков» при продолжении переговоров.