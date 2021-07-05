Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Сербия и Венгрия достроили газопровод в продолжение "Турецкого потока"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ достроили линейную часть газопровода-перемычки между странами, по которой Венгрия будет получать российский газ без транзита через Украину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное телевидение.
Сербия и Венгрия достроили газопровод в продолжение "Турецкого потока"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Сербии сообщили о сварке "золотого" стыка на границе двух стран. Поставки газа по новому маршруту начнутся с октября. Мощность перемычки оценивается в 6 млрд куб. м в год, ее длина - 15 км линейной части. "Турецкий поток" идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Основная его ветка была открыта президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года. В январе в Сербии стартовал пуск российского газа из "Турецкого потока" в соединительный газопровод из Болгарии в Венгрию, проходящий по территории страны.
Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители