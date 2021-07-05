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Союз домов шампанского Франции не исключил приостановку поставок в Россию

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок французского шампанского в Россию из-за нового закона.
«Мы считает это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», – сказал РИА «Новости» Шатийон.
Отвечая на вопрос, могут ли быть приостановлены поставки французского шампанского из-за нового закона в России, он сказал: «В данный момент об этом рано говорить. Но я могу сказать, что это не исключено».
По его словам, французские производители сейчас детально изучают новый российский закон и будут анализировать его последствия.
«На протяжении 20 лет мы ведем дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское). И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменение этого закона», – подчеркнул Шатийон.
Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Однако позже Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона.
Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года.
Экономика,Видео,Louis Vuitton,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,
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